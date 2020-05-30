基隆石雕藝術家經營藝小棧迎客 盆栽、石雕佐餐成賣點

基隆市石雕藝術家劉文龍開了一家小店，取名「藝小棧」，店內供應的餐點只有咖哩（豬排）飯，外加咖啡、茶飲和鬆餅。藝小棧店外擺設許多劉文龍栽種的盆栽，室內則陳列他的石雕作品，客人不僅滿足味蕾，也常為主人的巧思發出讚嘆。

劉文龍高中時代就展現美術創作天分，繪畫作品參加1971年北區高校美展獲得市長獎。「只要美，都喜歡」，劉的創作領域很廣，繪畫、木雕、石雕、園藝都曾涉獵，石雕作品常見猴子和貓頭鷹。

為了創作獨特性的作品，劉文龍自製好幾件工具，研發特殊技法，「一家親」石雕作品參加2003國家工藝獎入選，多次參展。

在第一任妻子病逝後，劉文龍萎靡了一段時日。他賣掉靠市區的房子，託仲介找尋可以種花、有空間當工作室和陳列作品的房子，最後租下藝小棧現址的房子棲身，繼續創作。

現在的妻子梁伊琪是設計、製作台座的藝術家，和劉文龍志趣相投。今年3月「藝小棧」開店，店內只賣250元咖哩飯套餐（湯+手作咖啡或茶飲）、300元咖哩豬排飯套餐及下午茶點心。

劉文龍說，因為人力、時間有限，豬排都是當天上市場買回來醃漬、油炸，因為備料不多，希望想來店內看看的的民眾最好預約。客人在用餐、聊天之餘，他也樂意解說作品故事，歡迎大家四處逛逛，交流心得。

藝小棧

地址： 基隆市暖暖區東勢街33-2號（暖暖聖光堂斜對面）

電話：0975-163962（建議先預約）