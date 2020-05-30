台東金針山青山農場繡球花綻放迎客！
台東太麻里金針山青山農場繡球花綻放，今年未受颱風、豪雨災害影響，每株繡球花展露美麗姿態，有白色、黃色、藍色、紫色，美不勝收，讓賞花遊客直呼「美呆了」。
青山農場表示，目前繡球花已開了4至5成左右，預計2周後將是花期大綻放，有不少民眾專程上山賞花，5月初至今已有多通詢問花期狀況。
每年5至7月是繡球花開花期，位於海拔約1千公尺的太麻里金針山青山農場內，栽種了600多株的繡球花，營造出1.5公里長的花道，兩旁隨處可見盛開的花朵。
陳姓遊客表示，去年上山看繡球花後，就愛上金針山，這幾天一聽花開了，便帶家人山上，藍紫色花朵隨風搖曳，像在打招呼迎客，走入其中，有如拍MV的感覺。
青山農場也呼籲遊客上山賞花時，也要愛惜花木，不要攀折，也不要亂丟垃圾，才能讓更多民眾欣賞到美麗的繡球花海。
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