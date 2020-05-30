蘭嶼鄉親因天候滯留台東 6月1日有客運接駁服務
台東縣政府協調客運業者，6月1日起試辦預約班次繞駛至「依紗婻會館」，提供蘭嶼鄉親的接駁服務。縣府交觀處表示，試辦期間為3個月，若預約成效良好，將評估採固定班次辦理。
交觀處處長余明勳表示，蘭嶼鄉親前往台東就診或洽公時，常因天候不佳，被迫滯留台東，並留宿依紗婻會館，但由於會館離機場及富岡漁港有距離，為便利蘭嶼鄉親，協調普悠瑪市區客運接駁服務。
普悠瑪客運透過預約搭乘的方式繞駛至依紗婻會館，讓鄉民往返會館多一種運具選擇，收費方式比照市區公車，會館往機場為二段票50元，往港口則為一段票25元，可省下一筆可觀費用。
交觀處指出，客運目前提供4個預約接駁班次， 試辦期間為3個月，自6月1日至8月31日，期望蘭嶼鄉親遇停飛停航時多加利用。
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