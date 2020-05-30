5根電線桿擋視線 基隆這處巷口車禍頻傳里民曾被撞斷腿

基隆市義二路與中船路14巷口，在義二路上有5根根電桿、1處布告欄，如果從巷口開車、騎車出來，來車視線被阻擋，居民反映常發生車禍，甚至有里民腳被撞斷，十分危險。台電基隆區營業處表示，因安全考量，同意將電桿往左移動5公尺，讓路口沒有視線死角。

中船里長蔣春生說，他接獲很多里民反映，中船路14巷口和義二路的路口，大小車禍不斷，主要是巷口要出來的車子視線被擋住，巷口出來車子很多，但義二路是主要幹道，車速非常快，曾有里民騎車出來發生車禍被撞斷腿，十分的危險。

住巷內社區居民表示，電桿不是只有1根，而是5根才會完全擋住視線，常有機車騎出去緊急煞車，不時發生機車相撞的意外，太過危險，電桿一定要移位，不要擋住路口。白天就很危險，晚上又沒有燈光，不發生車禍是運氣好。

林姓男子住在巷內，他說，有一次騎車出來，撞到一名男機車騎士，2人手腳都擦傷，機車外殼也撞破，對方還罵他「看不到車嗎？」

議員藍敏煌指出，昨天他邀台電、中正區公所人員來會勘，研議解決方式，基隆市早期的都市設計並沒有做得很好，電線桿在很早期就設置了，後來也沒有配合人行道的施作進行遷移，里民不斷反映，因安全考量，他建議台電要想辦法遷移，在3個月內完成，趕快改善。