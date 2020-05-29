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女性划龍舟 宜市要重現「紅短褲」風采

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭報導
1961年龍舟賽紅短褲女子隊游吳秋子（紅圈處）已奪標，市公所男員工隊落敗。圖／游吳秋子提供
1961年龍舟賽紅短褲女子隊游吳秋子（紅圈處）已奪標，市公所男員工隊落敗。圖／游吳秋子提供

現在男女平權已是常態，但早年女性參與運動比賽受到限制，還不准划龍舟，宜蘭市公所發現，宜蘭河清朝就有端午龍舟賽，卻直到60年前才解禁讓女性參加，當時女選手穿紅短褲上場，擊敗男性隊伍奪冠，轟動全場，市長江聰淵昨天宣布，端午節將辦友誼賽，讓紅短褲風采重現。

宜蘭市公所因防疫，今年暫停辦龍舟賽，但推出替代方案，首波出刊宜蘭河歷年賽龍舟故事，邀請作家吳敏顯撰寫60年前，紅短褲女性龍舟隊轟動宜蘭河故事，昨並舉辦座談。

宜蘭市公所邀請作家吳敏顯撰寫60年前紅短褲隊划龍船與宜蘭河歷年賽龍舟故事，昨天並有耆老座談。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所邀請作家吳敏顯撰寫60年前紅短褲隊划龍船與宜蘭河歷年賽龍舟故事，昨天並有耆老座談。圖／宜蘭市公所提供

紅短褲是宜蘭龍舟賽史中，女性解禁的象徵物，市公所指出，1960年，宜蘭河上首度出現女人划龍船的畫面，划龍舟的女選手都是16歲到25歲年輕女子，兩支隊伍女選手，分別穿著紅短褲、綠短褲划船爭霸，轟動一時。

早年為何禁止女性划龍舟？台中教育大學副教授林茂賢說，倒不是因為歧視女性的問題，而是民俗有陰陽概念，男為陽，女為陰，民俗喜陽忌陰，因此有禁忌，不讓女性參與民俗過火、划龍舟等，不過現在都百無禁忌。

當時擔任搶旗手的耆老游吳秋子回憶，那個年代的女人相當保守，包括磚窯廠老闆在內的地方人士決定要組女子隊划龍船，廠裡女工不敢，但想保住飯碗，不得不聽差遣，因划龍舟賽有獎金，帶來財運，也象徵有福氣，各界議論漸漸平息與接受。

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