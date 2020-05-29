協和電廠改燒天然氣 地方憂恐衝擊漁業生態及航運

使用重油發電的台電協和電廠，1、2號機組去年除役，3、4號機組預定2024年除役，台電推動更新改建計畫，將填海造陸採用天然氣燃氣複循環機組，今天下午舉行改建計畫第二階段環境影響評估公聽會，漁民、民代等砲聲隆隆，認為對漁業生態、海洋環境影響太大，評估內容不夠完整，且無替代方案。台電表示，會將各方意見納入環評報告書。

有漁民指出，填海造地後，生態無法恢復，認為影響太大。議員宋瑋莉表示，基隆賴以維生的就是漁業，但沒有看到配套措施。議員呂美玲說，為何沒有列替代方案，難以接受。

議員陳薇仲表示，因為填海造地對海洋影響太大，台電說沒有替代方案，難道不能從其他港口接管嗎，評估應更詳實，叫基隆人如何接受。議員王醒之辦公室主任拔耐‧茹妮老王說，沒有替代方案，填海會造成海洋生態資訊不清不楚，相關利弊得失都沒有說明白。

立委蔡適應表示，LNG（液化天然氣）船進出港會影響其他船隻航道，台電要有完整評估，針對民眾質疑及對周遭漁業影響應有更完整說明。

公聽會由經濟部國營事業委員會執行長劉明忠主持，台電指出，因現有面積不足，將在基隆港港外附近水域填築新生地，設置LNG卸收及氣化設施，以供應發電所需燃料。會配置最新汙染防制設備，可提升機組效率並降低對環境的影響。