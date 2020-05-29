議員盼訂修樹規範 台東縣府：訂參考要點就可以

台東「斷頭式」修剪樹木情況嚴重，台東縣議員要求台東縣政府訂定修剪樹木規範。台東縣政府建設處長許瑞貴表示，不要用規範，只要訂修剪要點供參考就可以。

台東四處可見「斷頭式」修剪行道、公園、學校和機關樹木，尤其是小葉欖仁和黑板樹，幾乎都是斷頭式修剪，引起台東縣議會的關注，紛紛質詢台東縣政府。

縣議員張全馨嵐28日在縣議會縣政總質詢時再度提出質詢。她說，從去年的關山環鎮自行車道，到最近的賓茂國中、海端鄉布農文化館都發生「斷頭式」修剪樹木，引起外界關注。

另外，每年吸引近百萬旅客的熱氣球嘉年華活動地點鹿野鄉高台大草原的入口處，一整排小葉欖仁可能因妨礙到電線，原本是傘狀的樹型被修剪成L型。

她說，去年台東縣政府召集鄉鎮公所舉辦修剪樹木研習，但並非所有鄉公所都有出席，在會中有人提到未來台東樹木的修剪是否要有園藝或樹醫師的證照，但沒作成決定，以致到現在台東修剪樹木還是沒有規範。

張全馨嵐說，目前桃園市等縣市都會辦理修剪樹木認證，將來修剪樹木就必須要有經認證的人員才能修剪；或有些縣市像新北市、台中市、屏東縣等縣市則訂定修剪樹木規範，希望台東縣政府也能舉辦研習認證或訂定修剪規範。

過去因中央和縣政府沒明訂修剪樹木規範，讓鄉公所和各單位沒有依據可循，導致被外界指責為亂剪樹。

許瑞貴答詢時表示，樹醫師和樹專家不適合做很大面積或行道樹的修剪，因為要費時好幾天；再者，如果聽專家的話，1條路100多棵樹木、可能要花費新台幣2、300萬元。

另外，他也認為不要用規範，只要訂定修剪要點供參考就可以。