太魯閣生態紀錄片 獲休士頓影展首獎

太魯閣國家公園委外製作「森境太魯閣」生態影片，歷時3年拍攝完成，在美國休士頓國際影展競賽獲得紀錄片類首獎白金獎，太管處說，獲獎不僅是肯定，更是最佳行銷。

太魯閣國家公園管理處今天發布新聞稿指出，園區涵蓋低海拔到高海拔的森林生態系，加上山谷谷深的地形，看似平靜的森林，擁有許多珍貴且稀有的物種。

太管處委託自然生態導演廖東坤，歷時3年拍攝紀錄片「森境太魯閣—太魯閣森林生態紀實」，透過太魯閣族人彼得洛．烏嘎分享山林生活經驗，以森林生態、生物多樣性主題，道出當地原住民族與山林共生的智慧。

片長約26分鐘，紀錄到台灣特有種鳥類冠羽畫眉獨特的多對夫妻合作生殖行為、稀有大型猛獸林鵰繁衍後代的行為，以及行蹤隱密、難得一見的麝香貓等野生動物。

太管處處長游登良表示，歷史悠久的休士頓影展，每年都吸引世界各國數千部各類型影片參展角逐，很開心這次能獲得肯定，期待各國都能透過影片，一探太魯閣國家公園的生態之美。

「森境太魯閣」完整版片長26分30秒、精華版17分30秒，都配有中、英文發音，除了在太魯閣遊客中心簡報室定時播放外，也將上傳YouTube，提供民眾線上欣賞，DVD可至國家書店購買。