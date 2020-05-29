饒慶鈴摘下4.5顆星 前縣長黃健庭今辭去縣政首席顧問

2020年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，台東縣長饒慶鈴再度摘下4.5顆星，施政滿意度為75.9%，不過，當任縣政首席顧問的前縣長黃健庭，今天下午臉書PO文表示即日起辭去顧問。

黃健庭個人臉書寫道：「恭喜饒慶鈴縣長連續兩年獲得《遠見》雜誌4.5星評價，這也表示她上任1年半，對於縣政，不論領導團隊、了解問題、做出決策，都能掌握，完全進入狀況了」。

「我認為我的階段性任務已完成，在此宣布從即日起辭去『縣政首席顧問』，讓饒縣長更可以沒有包袱的自由揮灑。願上帝祝福台東平平安安、建設產業再攀高峰」。