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饒慶鈴摘下4.5顆星 前縣長黃健庭今辭去縣政首席顧問
2020年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，台東縣長饒慶鈴再度摘下4.5顆星，施政滿意度為75.9%，不過，當任縣政首席顧問的前縣長黃健庭，今天下午臉書PO文表示即日起辭去顧問。
黃健庭個人臉書寫道：「恭喜饒慶鈴縣長連續兩年獲得《遠見》雜誌4.5星評價，這也表示她上任1年半，對於縣政，不論領導團隊、了解問題、做出決策，都能掌握，完全進入狀況了」。
「我認為我的階段性任務已完成，在此宣布從即日起辭去『縣政首席顧問』，讓饒縣長更可以沒有包袱的自由揮灑。願上帝祝福台東平平安安、建設產業再攀高峰」。
不過，記者電話聯繫黃健庭及饒慶鈴兩人時，手機都未接聽回應。
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