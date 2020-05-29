宜蘭6月護眼行動 糖友視網膜檢查免掛號費

宜蘭縣18歲以上的糖尿病友統計推估有3萬9096人，縣政府6月1日至6月30日結合21家眼科醫療院所，推出「護眼行動」，攜帶健保卡、視網膜篩檢轉診單、糖尿病護照，到眼科醫療院所視網膜篩檢，即免掛號費。

宜蘭縣政府指出，糖尿病是一輩子的疾病，會引起身體許多部位的急慢性併發症，包括心臟血管疾病、腎衰竭及神經病變等，其中，視網膜病變是造成眼睛失明最主要的原因，因罹病時間越長或在血糖、血壓控制較差的情況下，會增加視網膜病變危險性。

縣府鼓勵糖友們每年都要定期接受眼部檢查，可改善視力，預防失明，且宜蘭縣糖尿病友患者年齡層為65歲以上長者居多，新冠肺炎疫情期間，治療、監控不中斷，按時服藥、血糖自我監測，護眼行動鼓勵糖友就醫時，記得攜帶健保卡、視網膜篩檢轉診單及糖尿病護照，至眼科醫療院所篩檢視網膜，即享有免掛號費優惠。

衛生局指出，早期的視網膜病變沒有任何症狀，建議糖友即使尚未有自覺症狀，也應該至少每年接受「眼底視網膜」檢查一次，倘若已有視網膜病變者，更應遵守醫囑做定期檢查，才能持續維護眼睛的健康，因眼底檢查須點散瞳劑，讓瞳孔放大，才能清楚的檢查眼底有無病變，檢查後會有短暫的畏光現象，會慢慢自然的恢復，不須過度擔心，並請家屬陪伴，以利檢查順利。

衛生局長徐迺維提醒，疫情期間，就醫排隊時須佩戴口罩、儘量避免聊天及近距離接觸、避免觸摸眼鼻口，以降低感染風險，除自我防護，更要遵循醫囑、定期複診、長期追蹤，將視力惡化減至最低。