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花蓮鬆綁 6月1日起進出室內型公共場館不強制戴口罩

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府今天宣布6月1日起放寬學校等室內公共場所戴口罩規定，但提醒民眾還是要維持正確洗手等良好生活習慣。記者王燕華／攝影
花蓮縣府今天宣布6月1日起放寬學校等室內公共場所戴口罩規定，但提醒民眾還是要維持正確洗手等良好生活習慣。記者王燕華／攝影

花蓮縣府今天宣布，6月1日起展開防疫新生活運動，進出學校、公家機構等室內型的公共場所，不再強制戴口罩，不過進入部分機構仍需實名制登錄。縣府衛生局提醒，雖然鬆綁，但本身有慢性疾病或者有發燒或呼吸道症狀者，以及進入醫療院所或通風不良擁擠密閉空間時，還是要戴口罩。

為因應防疫所需，花蓮縣各級學校，室內體育場館、圖書館、美術館、長照安養機構、關懷據點、公家機關等，從4月9日起都被納入強制戴口罩範圍。隨著疫情趨緩，各項管制逐漸鬆綁，縣府今天也宣布，放寬限制，只需實名制登錄，不再強制戴口罩。

衛生局副局長鍾美珠說，國內已連續46天沒有新冠肺炎本土病例，花蓮至今零確診，目前也沒有居家隔離者，因此花蓮境內環境可說是「無毒」。配合中央各項政策逐漸鬆綁，縣府也決定，6月1日起不再強制戴口罩，民眾可以展開防疫新生活。

鍾美珠提醒，仍有4個情況必須戴口罩，包括有發燒或呼吸道症狀、進入醫療院所、出入通風不良、擁擠密閉空間，以及本身有慢性疾病者，還是要戴口罩，做好健康管理。此外，針對學校、長照據點、機構和公共場所，仍維持實名制登記及量體溫等管制措施，也呼籲民眾還是要做好自主健康管理，經常環境清潔消毒、正確洗手，養成良好生活習慣。

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