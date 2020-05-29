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60年前「紅短褲」革命開啟女性划龍舟 宜蘭市要重現

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭市公所因防疫，今年暫停辦龍舟賽，不過，推出替代方案，首波出刊宜蘭河歷年賽龍舟故事，邀請作家吳敏顯撰寫60年前紅短褲隊划龍船與宜蘭河歷年賽龍舟故事，今天並有耆老座談。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所因防疫，今年暫停辦龍舟賽，不過，推出替代方案，首波出刊宜蘭河歷年賽龍舟故事，邀請作家吳敏顯撰寫60年前紅短褲隊划龍船與宜蘭河歷年賽龍舟故事，今天並有耆老座談。圖／宜蘭市公所提供

男女平權已是常態，但早期女性運動受到種種限制，還不准划龍舟，宜蘭市公所發現，宜蘭河早在清朝統領時期即有端午龍舟賽，卻直到60年前才解禁，開始接納女性組隊參與競技，而女選手穿紅短褲上場，接連奪冠，轟動全場，市長江聰淵今天還宣布，端午節將辦友誼賽，讓紅短褲風采重現歷史的一刻。

宜蘭市公所因防疫，今年暫停辦龍舟賽，不過，推出替代方案，首波出刊宜蘭河歷年賽龍舟故事，邀請作家吳敏顯撰寫60年前紅短褲隊划龍船與宜蘭河歷年賽龍舟故事，印製成刊物，在6月的新一期市刊中，夾頁發放給宜蘭市家戶，今天則有座談，翻開歷史的一頁。

紅短褲是龍舟賽歷史中，女性解禁運動的象徵物，市公所指出，宜蘭河早在清朝統領時期，就有熱鬧的端午龍舟賽及吟詩聚會，卻一直等到60年前，才開始接納女性組隊參與競技，1960年，宜蘭河上首度出現女人划龍船的畫面，算是一大創新，女選手穿的就是紅短褲。

市公所表示，划龍舟的女選手都是16歲到25歲年輕女子，兩支隊伍女選手，分別穿著紅短褲、綠短褲划船爭霸，轟動一時，尤其是紅短褲的「新生聯隊」接連奪冠，連當時的美軍顧問看了都掏出美金獎賞，供隊員們添購服飾。

市公所指出，當時風氣保守，年輕女子穿紅短褲比賽，引來指指點點與議論，當時擔任搶旗手的耆老吳秋子就回憶，那個年代的女人相當保守，包括磚窯廠老闆在內的地方人士決定要組女子隊划龍船，廠裡女工不敢，但想保住飯碗，不得不聽差遣，而羅東也有酒家女組隊參賽，因划龍舟賽有獎金，而且賺進大把鈔票，帶來財運，也象徵有福氣，各界議論漸漸平息與接受。

市公所指出，早年宜蘭地區每逢端午除了划龍舟、辦詩會，還會有文人雅士、豪門仕紳齊聚，把兩艘駁仔船綁在一起，上鋪木板搭篷表演，張燈結綵，稱為「綵船遊河」，宜蘭河畔的新生地區，不論男女隊伍，只要贏賽，一定演戲慶祝，將每年划龍船當做「祖傳的大事」，比賽輸贏視為自己的重責大任。

市公所表示，位在宜蘭河左岸新生地區龍舟隊，還把參與競賽當做「祖傳衣缽」，變成常態化組織和訓練，人人皆以加入龍舟隊為榮，成立金同春龍舟協進會，持續組隊參加各地比賽。

為重現歷史風貌，市長江聰淵也表示，規畫在端午節當天，組男子隊與女子隊友誼賽，重現當年紅短褲女子龍舟隊的水上英姿及男女龍舟對抗情景，希望不分世代的民眾願意投入龍舟賽，尤其是女性朋友，藉以達成薪火相傳目的。

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