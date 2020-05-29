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提前鬆綁防疫措施 花蓮6月起不強制戴口罩
新冠肺炎疫情降溫，中央計畫6月7日起擴大解禁，花蓮縣政府今天宣布，將從6月1日起提前鬆綁防疫措施，進出學校、公家機關不強制戴口罩，但維持進入部分機構實名制登記。
花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，花蓮維持零確診，將從6月1日起鬆綁目前防疫規定，進入防疫新生活的健康模式，進出學校、公家機關或長照據點等不強制戴口罩。
花蓮縣政府指出，雖戴口罩規定鬆綁，但若有發燒或呼吸道症狀、進出醫院、出入通風不良的密閉空間及本身患有慢性病症狀等4大條件，仍須戴口罩。
另外，進出學校、長照據點、機構等部分公共場所，持續維持量測體溫、放置乾洗手及入口實名制登記，以便後續追蹤，公共區域環境清潔消毒也會持續規範。
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