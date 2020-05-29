花蓮礦石稅壓線過關 開徵年限1年每噸70元

花蓮縣議會今天審議縣府提出的礦石開採景觀維護特別稅自治條例，經動用表決，維持每公噸70元計徵，開徵年限由原本4年，大幅縮短為1年，屆期後自動廢止，縣府需重新提案送審才能續徵。

縣府表示，尊重議會共識決，但條例提出前，包含公聽會、草案預告等，通過後還要送中央備查，作業時間可能超過1年，如何配合議會決議每年提案，內部需再研議。

礦石特別稅年徵9億元，是花蓮最大筆稅收，原條例課徵期限到今年6月底屆滿，縣府重新提案，要趕在7月接續開徵。今天定期會二三讀會上審議縣府提案，採逐條審查。

縣府草案第二條原訂課徵年限為4年。縣府地方稅務局長呂玉枝說明，草案提出前要開專案會議、召開公聽會還要預告聽民意，並提送縣務會議通過才能實施，時間很冗長，另外，若每年檢討，對礦石業者來說，不容易預估成本。

但縣議員張美慧認為計徵公式不透明，對業者才是不確定性，建議每年課徵，讓縣議會可以審議，包括黃馨、魏嘉彥、林源富等議員都支持每年開徵。

葉鯤璟議員提出折衷為2年開徵一次，黃振富議員也認為，考量縣府作業時間，及議員任期內還有機會再次檢視縣府作法，2年是合理的期程。

經表決，超過半數支持每年開徵，主持議會的議長張峻裁示通過。

第6條維持每公噸70元計徵也引起熱烈討論。地方稅務局長呂玉枝表示，花蓮礦產以大理石為大宗，主要提供水泥業者使用。105年制定條例時，水泥一公噸是2260元，精算後認為礦石稅70元不會太高，水泥業者可將成本內化。

經過4年開徵，發現水泥價格持平，礦石稅成本沒有轉嫁到消費者身上，開採數量也小幅增加，因此這次訂定新條例時維持70元計徵。

縣議員楊華美、張美慧、林源富都建議應該採分級、累進計徵，讓大小礦石業者依開徵數量、面積等，有不同的徵收級距。

議長張峻再次動用表決，有縣府版70元、提高為100元，及縣議員田韻馨版的35元三個版本，70元獲絕大多數議員舉手支持通過。

此外，年徵9億元的礦石稅，多數留在縣庫，僅提撥5%分配給13鄉鎮市使用，其中礦區所在的秀林鄉占了65%，其餘鄉市每年才分到百來萬元，也有多位議員認為分配不公。

財政處長劉台文說，依據財政紀律法，不能在條文中明訂分配比例，但可附帶決議，檢討並提高提撥鄉鎮市公所的比例。