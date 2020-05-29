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影／冬山河親水公園將建溫泉區 夏天童玩節冬天可泡湯

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天在縣議會專題報告「冬山河綠色河道航運及親水公園溫泉探勘計畫」表示，未來冬山河親水公園夏天有童玩節，冬天有溫泉可泡。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天在縣議會專題報告「冬山河綠色河道航運及親水公園溫泉探勘計畫」表示，未來冬山河親水公園夏天有童玩節，冬天有溫泉可泡。記者羅建旺／攝影

冬山河親水公園以宜蘭童玩節聞名，曾盛極一時，但逐漸沒落，甚至被批門可羅雀，縣政府振興，探勘到溫泉，水質與水量均符合，預計下個月（6月）月底動工開井，半年完成，依程序畫設與公告，預計後年（111年）18公頃的園區都成溫泉區，宜蘭有新溫泉區誕生後，建置相關設施，讓民眾泡湯。

縣長林姿妙今天在縣議會專題報告「冬山河綠色河道航運及親水公園溫泉探勘計畫」表示，未來冬山河親水公園夏天有童玩節，冬天有溫泉可泡。

宜蘭縣溫泉資源豐沛，礁溪溫泉是碳酸泉脈，清澈無色，被譽為美人湯，海拔520的太平鳩之澤溫泉，泉水經氧化及沉澱呈現寶藍色，媲美冰島藍湖溫泉，大同鄉梵梵溫泉是野溪溫泉，而清水地熱有熱泉、有溫泉，可泡腳煮蛋，冬山河親水公園發現溫泉。

縣政府指出，編列1700萬元的預算，下個月月底在親水公園開挖溫泉井探勘，完成後，將送溫泉區管理計畫，由交通部觀光局審查與核定，順利的話，預計111年通過，即可公告18公頃的園區成為新溫泉區，縣政府後續將興建湯屋、泡湯池等，讓冬山河親水公園除童玩節，還有溫泉可泡，一年四季，都是旅遊好去處。

同時，冬山河有船可搭，航線以親水公園至傳藝中心往返為主，縣政府擬訂航運及相關設施新建、增改修建暨營運移轉案，招商營運，依「宜蘭縣冬山河風景區船舶許可經營區域事項」公告，冬山河義成橋至清水大閘門間總水域船舶上限最高以100艘為限，清水大閘門BOT範圍新建至少1層建築量體，總樓地板面積至少790平方公尺，並提供航運售票服務、在地市集、賣店、用餐區等機能。

對「冬山河綠色河道航運及親水公園溫泉探勘計畫」，縣議員紛紛表示意見，要求規畫應實際吸引遊客，新亮點，河道兩側要整理有景，白天與晚上各有特色。

對「冬山河綠色河道航運及親水公園溫泉探勘計畫」，縣議員紛紛表示意見。記者羅建旺／攝影
對「冬山河綠色河道航運及親水公園溫泉探勘計畫」，縣議員紛紛表示意見。記者羅建旺／攝影
以童玩節聞名的冬山河親水公園將成為宜蘭新溫泉區。資料照片／記者羅建旺攝影
以童玩節聞名的冬山河親水公園將成為宜蘭新溫泉區。資料照片／記者羅建旺攝影
以宜蘭童玩節聞名的冬山河親水公園將開發為新溫泉區。資料照片／記者羅建旺攝影
以宜蘭童玩節聞名的冬山河親水公園將開發為新溫泉區。資料照片／記者羅建旺攝影

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