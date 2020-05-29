縣市首長滿意度蟬聯4.5星 饒慶鈴：繼續為台東努力

2020年縣市長施政滿意度調查結果，台東縣長饒慶鈴再度摘下4.5顆星，施政滿意度為75.9%，較去年大增15.1%。饒慶鈴表示，她會再接再厲，帶領縣府團隊解決問題，持續為台東努力。

饒慶鈴表示，拿到4.5顆星的肯定，並非她一人的成績，而是縣府團隊及鄉鎮公所一起打拚的果實，未來，還有很多縣務工作要推動，尤其在疫情衝擊的情況下，要更加努力迎接後疫情時代的發展。

她強調，數據只是參考，台東觀光、農業、交通、醫療、建設、原民、離島、社福、環保、警消和教育等，是縣府目前一直在推動及關注的面向，雖很多、很細，但更要設法改善及提升，讓台東鄉親有感。

據了解，饒慶鈴上任1年半來，以開放、整合、創新的方式打造斜槓台東，尤其持續推動交通建設及引進醫療團隊進入偏遠、離島，強化行政效率，推動土地利用活化，獲逾7成5民眾表示滿意。