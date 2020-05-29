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根除小花蔓澤蘭 台東林管處收購每公斤5元
林務局台東林管處為防治入侵植物危害生態，啟動辦理「綠癌」小花蔓澤蘭收購，每公斤收購價5元，收購地點為關山、知本、大武、成功等4處工作站，收購時間從6月1日起到11月30日止。
台東林管處表示，有植物殺手、綠癌之稱的小花蔓澤蘭，白色小花開滿山頭及遍布農林地，因大面積覆蓋，嚴重影響周遭植物行光合作用，危害林木生態，因此將小花蔓澤蘭列外來入侵種。
而為了徹底剷除植株，防止小花蔓澤蘭死灰復燃，將採全株收購（含根、莖、葉）方式，收購金額原則採用現金發放，今年台東地區預計收購數量為60公噸。
台東林管處表示，4處工作站將於每周二上午9點至12點、下午1點至3點受理收購作業，凡屬台東縣居民或縣內登記有案社區發展協會，拔除私有地上小花蔓澤蘭植株並集中包裝後，攜帶國民身分證，或協會提供登記證明及匯款帳戶後，送至指定收購地點。
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