根除小花蔓澤蘭 台東林管處收購每公斤5元

林務局台東林管處為防治入侵植物危害生態，啟動辦理「綠癌」小花蔓澤蘭收購，每公斤收購價5元，收購地點為關山、知本、大武、成功等4處工作站，收購時間從6月1日起到11月30日止。

台東林管處表示，有植物殺手、綠癌之稱的小花蔓澤蘭，白色小花開滿山頭及遍布農林地，因大面積覆蓋，嚴重影響周遭植物行光合作用，危害林木生態，因此將小花蔓澤蘭列外來入侵種。

而為了徹底剷除植株，防止小花蔓澤蘭死灰復燃，將採全株收購（含根、莖、葉）方式，收購金額原則採用現金發放，今年台東地區預計收購數量為60公噸。