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疫情趨緩解封 基隆文化中心演藝廳6月重啟演出
基隆市政府文化局為響應防疫新生活運動，已近4個月沒有大型演出活動的基隆文化中心演藝廳，將在6月恢復各項演出，基隆3所學校音樂班打頭陣展現學習成果。
文化局長陳靜萍表示，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日後藝文等休閒活動場所將不受人數限制，此消息對於受創嚴重的表演藝術產業而言，令人振奮，文化局隨時進行滾動式調整場館開放場的配套措施，協助藝文團隊早日恢復正常運作。
文化局說，7、8月暑假期間許多室內與戶外展演活動將陸續推出，如「2020基隆青少年戲劇節」，將由基隆的孩子發揮創意，詮釋屬於年輕的活力與夢想；「2020基隆仲夏樂集」，將邀集更多不同領域的優秀演出團隊演出。
首先登場的是基隆市3個音樂班的學習成果發表：6月4日成功國中第25屆音樂班成果發表音樂會「六月，似樂」；6月5日基隆高中109級音樂班畢業音樂會「Fermata」，演出除了由管弦樂團開場，接續有校內協奏曲比賽甄選第一名演出者帶來精彩協奏曲目，以及合唱團音樂劇選曲，演出多元豐富。
6月12日成功國小第27屆音樂班畢業展演「藝起享樂」，演出包含音樂班指揮劉桓吟老師所帶領的管弦樂團演出，以及獨奏、四手聯彈、室內樂重奏等，以跨領域的方式配合不同曲風播放多媒體影片介紹，將音樂、視覺與舞蹈藝術相結合。詳細時間及索票方式可上基隆市文化中心官網查詢。
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