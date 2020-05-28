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龜山島防疫旅遊要上路 「順時鐘」繞島座位減半

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
疫情趨緩，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處配合「防疫旅遊」要上路，規畫2天1夜遊程，今天組成首發團，出海遊龜山島，還「順時鐘」繞島觀光。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
疫情趨緩，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處配合「防疫旅遊」要上路，規畫2天1夜遊程，今天組成首發團，出海遊龜山島，還「順時鐘」繞島觀光。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

龜山島開放觀光，今年20周年。疫情趨緩，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處配合「防疫旅遊」要上路，規畫2天1夜遊程，今天邀請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會旅行業者組成首發團，出海遊龜山島，還「順時鐘」繞島觀光。業者期待觀光旅遊市場能重振，一掃生意滑落到剩不到1成、賞鯨船慘到一整天才20名遊客的低迷慘狀。不過，防疫不能免，戴口罩外，採座位減半、單人一房或雙人分床。

東北角管理處表示，今年是龜山島開放觀光20周年，東北角管理處原訂3月起要舉辦一系列慶祝活動，包括尋找老龜友、徵求大家「龜」秀、龜心似見、龜山「鯨」喜等活動內容。因疫情無法如期進行，期待中央防疫中心解封，不再限制各項活動人數，將會陸續開跑，以吸引人潮，提高觀光收益。

而配合防疫旅遊，東北角踩線首發團啟動，今天從宜蘭縣的頭城鎮烏石港出海，以順時鐘方向繞龜山島，象徵觀光產業防疫順利、市場順暢。防疫旅遊，船家示範船隻坐位安排，業者劉厚漢說，賞鯨船「戶外與室內」、「上下樓層」、「前後之處」都有座位，空氣流通，旅遊安心，而搭船一律規範必需要戴口罩。

宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義指出，龜山島開放登島每天1800個名額，以往常供不應求，因疫情滑落，只有100到200人登島，船家生意掉9成；也有業者無奈說：「最慘的一天遇過遊客只有20人。」不過，疫情趨緩，業者表示，陸續接到6月份的訂單，相信7月振興券上路，更可加速恢復人氣、再現商機。

旅遊搭配防疫，福容大飯店福隆店規畫一人一房或二人一房各睡一張床措施，針對團體則推防疫套餐，吸取最天然的食材營養來抗「疫」。

藍灣海濱休憩園區配合防疫旅遊，搭乘遊園車參訪鹽寮到龍門觀看海邊植物生態、廣闊太平洋、三貂角及鼻頭角美麗的風光，原兩人共乘ㄧ車也改為一人一車。

防疫不能免，防疫旅遊戴口罩外，座位有距離。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
防疫不能免，防疫旅遊戴口罩外，座位有距離。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供

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