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影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！
因應南迴鐵路電氣化工程，台東多良火車站今天改線通車，全長2.7公里高架鐵路，最美視角也首度曝光，令人讚嘆不已。鐵道迷說：「這是南迴最美3分鐘」。
鐵道局東工處第四工程段長廖明城表示，新高架鐵路106年開始動工，從瀧溪沿著邊坡，緊鄰南迴公路，一直銜接到多良車站，全長2.7公里，工程總經費17億元。
今天零時工程人員完成高架鐵路鋪軌及切軌完成後，歷時3年的工程終於完工，早上第一班台東前往枋寮的區間列車，不再行經多良1號隧道，而是經過多良車站後，再緩緩駛入新高架鐵路。
而列車視角也首度曝光，透過駕駛室車窗往外看，印入眼前的是一望無際的無敵海景，宛如漂浮在海面上，雖然過程只有3分鐘的時間，卻令人印象深刻，搭一趟絕對值回票價。
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