卜蜂養雞場爭議 花蓮議員搶先縣府提案自治條例

卜蜂集團在花蓮籌設6處養雞場，引發地方反彈，花蓮縣議員魏嘉彥搶在縣府之先，今天提案新設畜牧場管理自治條例，獲8名議員附議、主席裁示，正式進入議程，將交農業小組審查。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第3次定期大會，縣府農業處下午將進行工作報告，預料新設置畜牧場管理自治條例草案將成為關注焦點，包括國民黨議員魏嘉彥、民進黨議員黃振富及無黨籍議員楊華美都曾表明會提出各自版本。

不過，魏嘉彥趁上午議程，提緊急臨時動議，闖關自訂的自治條例版本，現場有8名議員附議，會議主席、副議長潘月霞，裁示正式進入議程，這份自治條例將交付農業小組審查，成為全縣第一個針對新設畜牧場管理的正式提案。

魏嘉彥指出，卜蜂設場爭議大，就是因縣內沒有相關規定，民眾有很多疑慮，昨天有收到縣府提出的自治條例草案版本，但他認為規範太過籠統，等於沒有提案，幕僚團隊因此參考其他縣市條例，提出較嚴謹的規範，要避免下一個卜蜂。

魏嘉彥指出，他的自訂版本中，對新設畜牧場申辦條件須具備畜牧背景、應設置符合規定的畜禽廢污處理設備，且應距離商店、住宅、機關至少500公尺，學校、醫院至少1000公尺。

縣議會農業小組召集人、議員王燕美說，新設置畜牧場自治條例影響層面大，為力求周延，除了魏嘉彥的版本，今天下午將邀集議員討論，廣納意見後再進入小組審查。

花蓮縣議會法制室主任余玉琳指出，魏嘉彥版本已經進入小組審查，若其他議員、縣府有不同版本或意見，將待分組審查時間排定後，一併送進農業小組討論，最快下週進行。