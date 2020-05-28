部落、海景、文史建築 花蓮市公所邀民眾騎鐵馬玩一夏

花蓮市不只閩南，也有外省、客家、原民聚落，還曾有日本官營移民村在此建立又撤離，交融出豐富文化特色。花蓮市公所暑假推出「奇萊玩一夏」活動，帶民眾跨上單車認識花蓮，活動規畫3條路線，分別以「文化」、「部落」、「海景」為主軸，踏查花蓮市石雕博物館、松園別館等特色館舍，或者觀海賞風景、深入部落品味原民文化，6月1日起開放網路報名。

「奇萊玩一夏」自行車小旅行的活動時間從7月4日起到8月23日。3條路線中，「文化探索趣」帶領民眾前往大陳社區、白燈塔公園、石雕博物館、郭子究音樂文化館、松園別館、將軍府和縣定古蹟檢察長宿舍、好客會館，從建物中找尋洄瀾文史，途中還安排客家擂茶與風味餐品嘗，全程約11.5公里。

第二條路線是「部落深呼吸」，帶領民眾走入花蓮市極具特色的農村部落型社區撒固兒部落，沿著步道享受山林生態之美，吸收芬多精，也透過導覽解說認識這個特殊的族群，並手作小陶壺吊飾、品嘗原民風味餐，領略原鄉之美，全程約23公里。

「湛藍海岸線」路線沿著兩潭自行車道騎乘，可以飽覽太平洋風光，途中經過北濱公園、鳥踏石公園、花蓮漁港、奇萊鼻、七星潭和四八高地等景點，再前往華東部落探索駐村工藝師的藝術創作、體驗在地無毒農業生產過程、參與生態導覽、採集部落植物體驗印染之樂，也有原民風味餐可以享用。這是3條路線中最長的一條，約25公里。