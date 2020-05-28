影／宜蘭舊城聽老歌改直播 民歌手陳宏銘、凃佩岑開唱
宜蘭舊城聽老歌，深受歡迎，今年因新冠肺炎防疫，取消現場，改為直播，邀請到知名民歌手陳宏銘及凃佩岑演唱經典好歌，宜蘭市公所5月30日(週六)晚上7點到9點，在宜蘭聯禾有線04頻道及宜蘭市長江聰淵臉書直播。
市公所今天指出，「2020舊城聽老歌~鴉歌民歌同學會」演唱會，內容一樣精彩可期，當天只要在江聰淵市長臉書粉專按讚、分享直播節目，另留言#我在舊城聽老歌#宜蘭市 #江聰淵，就有機會抽中限量150份的幸運小禮物平安順興包，包含石敢當公仔及夏日驅蚊包。
幸運得主可在6月1日到6月5日到宜蘭市文化發展所(宜蘭市公所後方)領取。
市公所指出，陳宏銘為知名的詞曲創作者及民歌手，他創作過許多知名的歌曲，如＜被遺忘的時光＞、＜尋妳千百回＞及＜秋風秋雨秋夜情＞等，還曾特別為宜蘭市創作譜寫＜舊城聽老歌＞。
凃佩岑以自行作曲的＜曾經擁有過＞，參加大學城第一屆全國大專創作歌謠比賽獲第5名。1987年推出第一張個人專輯＜淺淺的藍是我的天空＞，1991年在飛碟唱片所發行的＜我只想靜靜的愛你＞專輯，她包辦了9成以上的作詞譜曲，堪稱才女。1992年加入知名的「音樂磁場」美聲團體，共錄製16張的專輯，目前為大型音樂比賽、民歌演唱會及購物台專家之節目主持人。
市長江聰淵表示，疫情雖已逐漸和緩，但在防疫方面還是不能鬆懈，今年許多藝文展演與活動，均受到疫情影響而停辦，但直播，希冀藉由音樂所傳達的正能量，讓一首首好聽的歌曲，舒解大家在疫情期間的緊繃心情。
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