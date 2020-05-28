影／宜蘭畢業旅行解封 邀約陳時中太夯還待喬時間

宜蘭縣長林姿妙今天(28日)在宜蘭縣流行疫情指揮中心會議中宣布，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，學校可適時辦理室內外集會、校外教學(含畢業旅行)及戶外教育等活動，落實防疫措施，活動可不受室內100人、室外500人限制。

同時，邀約衛福部長陳時中到宜蘭，林姿妙表示已發出邀約，但因陳部長太夯了，相關細節與時間還待洽談確定，至於地點部分，去那裡？像礁溪溫泉、蘇澳冷泉還有各鄉鎮市都有特色，尊重部長。

縣政府表示，因應國內疫情平穩，社區內相對安全，全國都將逐步適度放寬防疫措施，學校辦理室內外集會、校外教學、戶外教育等活動，應維持社交距離、配戴口罩，校外教學活動(含畢業旅行)、戶外教育等活動，則要留意景點、完善規劃住宿地點，做好防疫準備，遵守「防疫新生活運動」指引並確實執行。

縣政府指出，為讓民眾順利恢復正常生活，目前宜蘭縣已同意在遵守上述準則，即保持社交距離、落實個人衛生防護及戴口罩、建立實名(聯)制及環境清消) 的前提下，活動可以不受室內100人、室外500人的限制。

同時，縣政府指出，自6月7日起，只要仍可維持本土病例零確診或無社區感染的狀況，中央疫情指揮中心規畫將擴大鬆綁生活防疫規範，民眾只要配合實名(聯)制，及落實個人防護措施(勤洗手並落實咳嗽禮節、維持社交距離或佩戴口罩)，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

不過，縣政府提醒，民眾搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，還是需要全程佩戴口罩。