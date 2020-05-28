台東風景區「石雨傘」未來恐消失 議員促請搶救！

台東東海岸知名風景區「石雨傘」因長年颱風大浪沖擊，將大小不同的傘狀平衡石打落海底，目前僅剩1支，未來恐消失，議員楊秋珍促請將打落海底的平衡石打撈上來恢復原貌。縣長饒慶鈴表示，會和東管處研議。

饒慶鈴表示，將平衡石從海底打撈上來，不僅工程非常浩大，也非常需要技術性，但由於石雨傘風景區管轄單位是東管處，會和該處研議，看是否能找出解決的辦法，讓石雨傘風景區不會真的消失。

議員楊秋珍今天在縣政總質詢時表示，石雨傘是東海岸知名的觀光景點，但隨著時間在走，目前僅剩1支的石雨傘，可能隨時會被大浪打落海底，這樣就真的看不到石雨傘景觀，她希望大家重視。

她說，被打落到海底的石雨傘，其實是可以打撈上來，潛水客也都看到，認為可行性大，只要打撈上來，放在原來的石柱上，就能恢復原貌，之前已和前東管處長馬惠達討論過，但因馬調離，最後不了了之。

位於台東縣成功鎮北方十公里的「石雨傘」觀光風景區，因有狀如雨傘的平衡岩（俗稱石雨傘）而得名，歌手沈文程也在「來去台東」這首歌，將「石雨傘」景寫入觀詞曲中，傳唱大街小巷，吸引遊客慕名而來。