宛如巨龍游海面 最美車站多良高架鐵路通車

「最美火車站」台東多良車站在全長2.7公里高架鐵道鋪軌及切軌完成後，多良1號隧道今天凌晨0時正式走入歷史。火車經過懸空行駛在曲線型新高架鐵道，宛如巨龍漂浮在海面上。

「哇！太美了」，工程人員今天完成高架鐵道鋪軌及切軌後，現場響起一片歡呼聲。上午第一班從台東至枋寮的區間列車，不再行經多良1號隧道，而是經過多良車站後，緩緩駛入新高架鐵道上，一旁是太平洋，另一側是山脈，依山傍海。

環島鐵路鐵路電氣化最後一哩路台東段，其中多良段2.7公里改道，沿著海邊架設高架鐵道，銜接「最美的火車站」多良火車站，歷時3年的工程今天終於完工通車。

鐵道局東工處第四工程段表示，歷史近40年的多良1號隧道，由於受到地殼擠壓變形，須裝設鋼鐵支撐，卻也導致隧道高度和寬度不夠架設電氣化用的電桿，因此必須改道，沿著海邊架設高架鐵道。

東工處第四工程段指出，當初鐵道設計時特別考慮美麗海景，將電線桿設在山邊，「電線桿才不會一直在眼前晃過」。也讓鐵道迷大讚能輕鬆取景，拍下漂亮照片。

多良火車站原為台鐵招呼站，因業務清淡，自2006年7月1日起結束旅客業務，同年10月1日正式裁撤。因站址原為山坡地，南迴鐵路工程處特別將車站以高架設計，一樓為候車室與售票處，二樓為月台，月台上的紅色欄杆為明顯特色，站在此處可鳥瞰太平洋，被譽為全台灣最美的車站，吸引許多鐵道迷前來朝聖。