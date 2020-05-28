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花蓮縣府畜牧場管理條例遭批籠統 議員魏嘉彥自提版本

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員魏嘉彥提出自己的新設畜牧場管理自治條例版本，獲議員連署並覆議後，正式進入立法程序。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員魏嘉彥提出自己的新設畜牧場管理自治條例版本，獲議員連署並覆議後，正式進入立法程序。記者王燕華／攝影

卜蜂打算大舉進駐花蓮養雞，引發地方疑慮。花蓮縣農業處草擬畜牧場管理自治條例草案昨曝光，5條條文相當寬鬆，遭批「有提等於沒提」。縣議員魏嘉彥今天在議會提出自己的版本，希望「避免下一個卜蜂進花蓮」，獲多位議員連署覆議後，進入立法程序，將交付農業小組審查。

在多位縣議員要求下，農業處草擬新設置畜牧場管理自治條例草案，尚未正式提案，昨天先送給議員們參考。不過，縣府版5條條文，除要求新設的畜牧場應距離商店、廠房、機關、學校、住宅300公尺以上，幾無任何限制，相當寬鬆。

魏嘉彥的版本經謝國榮、李正文、陳英妹、王燕美等多位議員連署後，今天在議會定期會上先行提出，在場議員多人覆議，主持議會的副議長潘月霞裁示交付農業小組審查。

魏嘉彥表示，卜蜂進花蓮是極具爭議性的議題，為了避免下一個卜蜂，很多議員希望縣府能設置自治條例有效管理新設畜牧場，但縣府版卻沒有詳細規範，「有提等於沒提」。

他表示，他的版本比縣府版的規定更嚴格，限制與商店、廠房距離拉大到500公尺，也納入醫院，與學校一樣都要距離1000公尺以上。

魏嘉彥版對畜牧場、家禽等作出明確定義，也對新設畜牧場的管理人、土地資格、畜禽處理廢汙及申請時檢附的文件作出規範，並明定罰則，違反本自治條例，可處5萬元至10萬元罰鍰，限期改善仍未改善情節重大者，還可以命令停業、吊扣登記證。

縣議會農業小組召集人王燕美說，除了魏嘉彥版外，也有其他議員有意提出自己的版本，此事茲事體大，為力求周延，今天下午將邀所有議員討論，廣納意見後，再送入農業小組審查。

由於縣府版尚未將草案提送議會審查，魏嘉彥版成為全縣第一個針對新設畜牧場管理的正式提案。縣議會法制室表示，若其他議員提出版本，可與魏嘉彥版併案在分組審查時討論。

花蓮縣議員魏嘉彥提出自己的新設畜牧場管理自治條例版本，獲議員連署並覆議後，正式進入立法程序。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員魏嘉彥提出自己的新設畜牧場管理自治條例版本，獲議員連署並覆議後，正式進入立法程序。記者王燕華／攝影
花蓮縣農業處新設畜牧場管理自治條例草案尚未正式提案，先送縣議員參考，多位議員認為太過寬鬆草率。記者王燕華／攝影
花蓮縣農業處新設畜牧場管理自治條例草案尚未正式提案，先送縣議員參考，多位議員認為太過寬鬆草率。記者王燕華／攝影

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