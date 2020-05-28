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巴掌兒腦麻生獲總統教育獎 胡浩靠眼控書寫：想當球評

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，圖為蘭陽技術學院陳景維。記者羅建旺／攝影
「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，圖為蘭陽技術學院陳景維。記者羅建旺／攝影

「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，包括南澳國小胡浩、蘭陽技術學院陳景維、蘇澳高級海事水產職業學校鄭翠玄，縣長林姿妙今天表揚，既感動又欽佩。

其中，獲獎的胡浩是泰雅小勇士，就讀南澳國小，他是腦性麻痺特教生，靠著輪椅代步，面臨各種挑戰樂觀以對，平時在學校與人為善、積極向上，不斷勉勵自己不畏困境，而因障礙而影響胡浩書寫和口說，但是他勇於表達自己的意見，努力把一字一句說給老師聽，也因胡浩個性樂觀，是許多人的天使，而胡浩的純真笑容、勤奮學習讓同儕之間與胡浩互動良好。

縣政府指出，胡浩出生時為900多公克巴掌嬰兒，但因罹患重度腦性麻痺多重障礙，由祖父母無微不至的照顧，每週固定物理、職能、語言等治療，胡浩須忍受治療中的痛苦，但一想到自己有最愛的家人陪伴再多的辛苦和疲累，胡浩都跟自己說要勇敢的去克服。

胡浩表示，雖然無法行走，但心靈開闊，雖然無法書寫，但有許多想法，他擁有很多愛，很幸福，想告訴大家，有愛的世界充滿幸福。

胡浩常以眼控系統表達想法、瀏覽新聞、學習、學新詩等，一字一字的將想法分享在臉書中，他熱愛學習也熱愛籃球，胡浩未來想朝著球評和設計輔具邁進，期許能幫助自己和社會。

另外，獲獎的陳景維就讀蘭陽技術學院，因罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，因脊椎嚴重側彎，壓迫到其他器官，生活上無法自理，基本生活都由阿嬤陪伴照料，但他從不自怨自艾，他最喜歡和人相處，隔代教養的陳景維，他不向命運低頭，四處演講、募款，領取獎學金來支付交通費和看護費，就是想減輕阿嬤的負擔，也鼓勵身障朋友們，要珍惜現在、活在當下，他目前最大的願望就是希望可以順利讀完大學，因為他非常熱愛學習。

榮獲2020總統教育獎的鄭翠玄，就讀國立蘇澳高級海事水產職業學校，被形容是越南版阿信，她幼年喪父，越南籍母親改嫁到臺灣，106年8月抵臺依親時，當時的她完全不識中文，但憑著「人一能之，已百之；人十能之，己千之」的信念克服語文障礙，隔年4月參加三級會計能力測驗就拿下宜蘭縣第一名。

鄭翠玄已取得臺灣身分證，由於家境清寒，下課後到菜園種菜，假日在蘇澳市場賣菜貼補家用，吃苦耐勞她從不喊苦，去年(108年)年底透過特殊選才錄取不分系清華學院學士班，成為蘇海創校一甲子考取清大的第一人。

「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，圖為蘇澳高級海事水產職業學校鄭翠玄。記者羅建旺／攝影
「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，圖為蘇澳高級海事水產職業學校鄭翠玄。記者羅建旺／攝影
「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，圖為南澳國小胡浩，縣長林姿妙今天表揚，既感動又欽佩。記者羅建旺／攝影
「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，圖為南澳國小胡浩，縣長林姿妙今天表揚，既感動又欽佩。記者羅建旺／攝影

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