水管滲漏搶修 基隆1萬2000戶將停水16小時

台灣自來水公司表示，台二線70公里處送水幹管滲漏已展開搶修。受此影響，中正與信義區約有1萬2千戶從今天中午12時到明天凌晨4時，將停水16小時，請民眾儲水備用。

台灣自來水公司第一區管理處表示，位在省道台2線70公里處（基隆與新北市交界處附近）、攸關基隆市中正區及信義區高地供水的送水幹管近日因滲漏，今天上午開挖緊急搶修。

管理處指出，受施工影響，中正區北寧路、環港街、八斗街、漁港一街、漁港二街、漁港三街、調和街、觀海街、正榮街、新豐街及信義區東光、深澳坑、培德、孝東、深溪等路、東峰、福民、教忠、教孝、深美、崇法、東美一、二等街道與相關巷弄，將從今天中午12時到明天凌晨4時暫時停水。至於部分偏高地區復水時間將延至上午近6時。