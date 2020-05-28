遠見施政滿意度第5名 林右昌：吊車尾變前段班進豐收期

遠見雜誌今天公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌施政分數全國第五、市長施政滿意度全國第五，得到4.5顆星的肯定。林右昌回應表示，感謝市民的肯定與市府團隊的努力，施政階段漸漸進入豐收期，「基隆已從吊車尾變前段班」。

基隆市政府今天發布新聞稿指出，據遠見雜誌調查顯示，林右昌施政分數為76.7分(全國排名第五)，比前一年度增加6.3分，星等從去年的4顆星上升為4.5顆（最高5顆星）；在縣市長施政滿意度的部分，林右昌滿意度為84.1%，比去年增加9.3%，排名全國第五！不滿意度則是5.5%，與去年相比下降8.4%，排名全國第二低，僅次於新北市侯友宜市長（3.0%）。

市政府表示，根據遠見調查，在8大面向施政表現的部分，基隆市的正評和淨滿意度表現皆為六都以外最佳，所有面向表現皆有大幅度的成長，其中，教育、觀光和經濟面向進步最多。

林右昌對調查結果回應表示，這調查顯示，市府不只在建設上展現成果，軟實力上也獲得民眾肯定，這是一個正確的方向。

「我們不只在軟硬體建設大幅進步，更同步大幅減債」林右昌說，他在2014年上任之初，基隆市負債比創下歷史紀錄，負債比率高達47.36%逼近舉債上限，五年多來，負債比降到33.7%，共減少40多億的負債，創下新低。基隆市雖然資源比不上六都，但在極有限的資源下，「穿著西裝改西裝」，從吊車尾變前段班，施政將漸漸進入豐收期，我們會持續朝對的方向努力前進。