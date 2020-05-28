快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

遠見施政滿意度第5名 林右昌：吊車尾變前段班進豐收期

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
遠見施政滿意度第5名，林右昌：吊車尾變前段班進豐收期。圖／基隆市政府提供
遠見施政滿意度第5名，林右昌：吊車尾變前段班進豐收期。圖／基隆市政府提供

遠見雜誌今天公布「縣市長施政滿意度調查」，基隆市長林右昌施政分數全國第五、市長施政滿意度全國第五，得到4.5顆星的肯定。林右昌回應表示，感謝市民的肯定與市府團隊的努力，施政階段漸漸進入豐收期，「基隆已從吊車尾變前段班」。

基隆市政府今天發布新聞稿指出，據遠見雜誌調查顯示，林右昌施政分數為76.7分(全國排名第五)，比前一年度增加6.3分，星等從去年的4顆星上升為4.5顆（最高5顆星）；在縣市長施政滿意度的部分，林右昌滿意度為84.1%，比去年增加9.3%，排名全國第五！不滿意度則是5.5%，與去年相比下降8.4%，排名全國第二低，僅次於新北市侯友宜市長（3.0%）。

市政府表示，根據遠見調查，在8大面向施政表現的部分，基隆市的正評和淨滿意度表現皆為六都以外最佳，所有面向表現皆有大幅度的成長，其中，教育、觀光和經濟面向進步最多。

林右昌對調查結果回應表示，這調查顯示，市府不只在建設上展現成果，軟實力上也獲得民眾肯定，這是一個正確的方向。

「我們不只在軟硬體建設大幅進步，更同步大幅減債」林右昌說，他在2014年上任之初，基隆市負債比創下歷史紀錄，負債比率高達47.36%逼近舉債上限，五年多來，負債比降到33.7%，共減少40多億的負債，創下新低。基隆市雖然資源比不上六都，但在極有限的資源下，「穿著西裝改西裝」，從吊車尾變前段班，施政將漸漸進入豐收期，我們會持續朝對的方向努力前進。

調查單位說明，此次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為2020年3月3日至31日，以晚間18:20至22:00為主並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問，各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7%（信賴水準為95%)；八大面向施政表現則包含教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。

遠見施政滿意度第5名，林右昌：吊車尾變前段班進豐收期。圖／基隆市政府提供
遠見施政滿意度第5名，林右昌：吊車尾變前段班進豐收期。圖／基隆市政府提供
遠見施政滿意度第5名，林右昌：吊車尾變前段班進豐收期。圖／基隆市政府提供
遠見施政滿意度第5名，林右昌：吊車尾變前段班進豐收期。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

基市大武崙森林公園1期 昨動工

基隆大武崙森林運動公園第1期開工 估年底前完成

基隆大武崙森林公園1期動工 將有極限運動、兒童遊戲場

疫情緩基桃共推雙城遊 林右昌邀鄭文燦遊秘境阿拉寶灣

相關新聞

巴掌兒腦麻生獲總統教育獎 胡浩靠眼控書寫：想當球評

「2020年總統教育獎」評選，逆境向上的宜蘭３位生命勇士獲獎，包括南澳國小胡浩、蘭陽技術學院陳景維、蘇澳高級海事水產職業...

影／台東多良高架鐵路 最美3分鐘視角首度曝光！

因應南迴鐵路電氣化工程，台東多良火車站今天改線通車，全長2.7公里高架鐵路，最美視角也首度曝光，令人讚嘆不已。鐵道迷說：...

部落、海景、文史建築 花蓮市公所邀民眾騎鐵馬玩一夏

花蓮市不只閩南，也有外省、客家、原民聚落，還曾有日本官營移民村在此建立又撤離，交融出豐富文化特色。花蓮市公所暑假推出「奇...

影／宜蘭畢業旅行解封 邀約陳時中太夯還待喬時間

宜蘭縣長林姿妙今天(28日)在宜蘭縣流行疫情指揮中心會議中宣布，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，學校可適時辦...

台東風景區「石雨傘」未來恐消失 議員促請搶救！

台東東海岸知名風景區「石雨傘」因長年颱風大浪沖擊，將大小不同的傘狀平衡石打落海底，目前僅剩1支，未來恐消失，議員楊秋珍促...

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

最美車站台東南迴鐵路「多良車站」，在新的全長2.7公里高架鐵道鋪軌及切軌完成後，多良1號隧道今天零時正式走入歷史。曲線型...

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

自來水公司第一區管理處指出，台二線70K+400M處，攸關中正區及信義區高地區供水的900mm送水幹管破漏，今天上午8點...

趕7月續徵 花蓮礦石稅提前29日審查

年徵9億元的花蓮縣最大筆稅收「礦石開採景觀維護特別稅」引發府會角力，縣長徐榛蔚多次向議會喊話，盼早日通過自治條例草案，縣...

基市大武崙森林公園1期 昨動工

基隆市大武崙森林公園第1期工程昨天動工，預計今年底前可完工。未來還有第2、3期工程，包括興建棒球場和全市第2座體育館。市...

助學子壯遊 慈濟捐20輛越野單車

台東縣豐田國中計畫讓學生騎單車壯遊台灣，培養學生面對問題、挑戰困難，佛教慈濟慈善基金會獲悉後，昨天捐贈20輛越野單車，助...

反卜蜂自救會北上抗議 不排除到花縣府遊行陳抗

卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復設置6處養雞場，地方居民不滿沒事先溝通，養雞場更設在阿美族的傳統領域，以及居民取水的水...

低溫造成花蓮水稻「空包彈」 農委會公告3鄉鎮現金救助

花蓮水稻一期作近來陸續進入抽穗、孕穗階段，縣府接獲稻農反應，因上月中旬一波低溫，造成稻田出現稻穗不稔實的「空包彈」情形，...

熱門新聞

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台南佳里交通大執法 取締案增4千多件、減少202人傷亡

雨彈來襲！台中思恩堂的2棵大榕樹倒了 市府今早排除中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。