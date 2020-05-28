台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

最美車站台東南迴鐵路「多良車站」，在新的全長2.7公里高架鐵道鋪軌及切軌完成後，多良1號隧道今天零時正式走入歷史。曲線型新高架鐵道依山傍海，火車經過宛如漂浮在海面上，成為「最美高架鐵路」。

今天零時工程人員完成高架鐵道鋪軌及切軌完成後，現場響起一片歡呼聲，歷時3年的工程終於完工，早上第一班台東前往枋寮的區間列車，不再行經多良1號隧道，而是經過多良車站後，再緩緩駛入新高架鐵道。

鐵道局東工處第四工程段表示，歷史近40年的多良1號隧道，因地殼擠壓隧道下沉，配合鐵路電氣化工程，必須新建高架鐵道，106年開始動工，新高架鐵道從瀧溪沿著邊坡，緊鄰南迴公路，一直銜接到多良車站，全長2.7公里。

「期待很久了，終於等到火車走新高架鐵道。」台中林姓鐵道迷說，看著火車改走新高架鐵路，感覺更貼近海，視野更廣、更美麗，今天能見證這歷史性的一刻，等了一個晚上的時間，很值得、很興奮。

另也有鐵道迷說，新高架鐵道依山傍海，像是盤據山頭的巨龍，和南迴改安朔高架橋藏橋於林的風貌截然不同，坐在車廂內，感覺火車宛如漂浮在海面上，說新高架鐵道是「最美高架鐵路」一點也不為過。