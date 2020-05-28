基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

自來水公司第一區管理處指出，台二線70K+400M處，攸關中正區及信義區高地區供水的900mm送水幹管破漏，今天上午8點多開挖緊急搶修。中正、信義區約有1萬2千多戶自今天中午12時，到明天凌晨4時，停水16小時，請民眾儲水備用。

自來水公司新山給水廠表示，停水區域包括中正區北寧路、環港街、八斗街、漁港一街、漁港二街、漁港三街、調和街、觀海街、正榮街、新豐街；信義區東光、深澳坑、培德、孝東、深溪等路、東峰、福民、教忠、教孝、深美、崇法、東美一、二等街以及其間巷弄。

新山給水廠指出，預計停水時間自今天中午12時起，至明天凌晨4時止，至於部分偏高地區復水時間，預訂將延至上午明天清晨5時50分左右。施工停水期間影響交通及民生用水之不便，特此致歉。

自來水公司第一區管理處發言人李基城說，今天上午8點多就會到現場進行開挖，水公司會加緊搶修的速度，如果提早完工，會提早復水。