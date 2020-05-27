提升消防生活環境品質 台東11個分隊廳舍增建

花蓮鳳林，全台灣第一個獲得國際慢城認證的小鎮，日前在地居民發起了近十年來最大規模抗爭活動——反對養雞場設置。為數不多的返鄉青年串聯，家家戶戶拜訪，用客語向不熟諳網路的長輩說明大型養雞場設置的資訊。老人家們拿起不熟悉的紙筆簽下名字，跟年輕人說，「要靠你們來跟我說，不然我們的地被污染了，還傻傻的被人看笑話」。

2020-05-27 13:01