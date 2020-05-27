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提升消防生活環境品質 台東11個分隊廳舍增建
台東縣部分消防分隊建築老舊，縣府努力爭取3億400萬元經費，陸續興建或增建共11個分隊，今天下午4點南迴大武消防分隊辦理遷建動土，預計明年3月完工啟用。
縣長饒慶鈴表示，台東縣地理環境狹長，救災救護任務必須仰賴專業及辛苦的消防隊員，但如何提升隊員生活環境品質，興建具生活、休閒、訓練、執勤多元化的新廳舍為首要工作。
大武分隊遷建工程經費4000萬元，在大武鄉公所鄉長黃建賓協助下，順利取得工程用地，並由建築師潘智謙設計操刀，將建築物融入東海岸海景地貌，兼具新穎消防意象。
縣消防局指出，興建或增建消防廳舍經費共3億400萬，陸續完成啟用豐田、達仁分隊，今年將完成都蘭及台東分隊、台東大隊、特搜分隊，明年完成大武、泰源、長濱、東河分隊；後年完成豐榮分隊。
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