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宜蘭水上運動訓練基地動土 110年8月完工

中央社 / 宜蘭27日電

斥資新台幣1億4400萬元宜蘭縣首座水上運動訓練基地興建工程，今天在冬山河親水公園動土，縣府表示，預計明年8月完工，未來將提供選手訓練及全國各大比賽使用。

冬山河水上運動訓練基地興建工程今天由宜蘭縣長林姿妙、教育處長王泓翔等人一同動土，縣府表示，工期1年，工程經費由體育署補助1億1000萬元，縣府配合款3400萬元，工程5月完成發包。

縣府指出，將建置2層樓的艇庫，可存放西式划船、輕艇、龍舟及帆船等各式船艇共266艘，並提供教室、訓練室等空間，除滿足選手訓練需求外，冬山河水域也符合西式划船正式賽事標準，期盼透過這次工程，將比賽及訓練空間再次升級，提供更好的培訓場地。

林姿妙表示，縣府最大的願景就是想將宜蘭打造成為「全國水上運動訓練中心」，期許未來冬山河成為國際及國內水上運動選手的培訓基地，縣府也會辦理水域運動推廣活動，讓民眾有機會體驗水域運動及親水休閒，並結合地方資源讓觀光產業蓬勃發展。

林姿妙 願景 體育

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