基隆大武崙森林運動公園第1期開工 估年底前完成

基隆市大武崙森林運動公園共有3期工程，第1期工程今天舉行開工祈福儀式，市長林右昌說，市府不遺餘力營造友善運動環境，期許工程如質如期完成，也有把握在年底前完工。

基隆市長林右昌主持開工祈福儀式後表示，大武崙森林運動公園共有3期工程，第1期工程獲教育部體育署補助新台幣1750萬元，另由市府自籌750萬元，工程包括籃球場、兒童遊戲區、簡易滑板及極限設施，希望能改善新山水庫周邊的運動休憩環境，市府有把握在年底前完工。

至於第2期在棒球場旁邊的核心區，林右昌說，目前正在私有土地價購程序，市府會爭取議會支持，希望能在明年推動工程，此外，相關設施完工後，仍須大家一同愛護和共同維護環境品質。

市府教育處表示，基隆的運動設施主要建設多集中在市中心，包括田徑場、體育館、游泳池、網球場、國民運動中心等，市府為提供民眾更多運動遊憩空間，自民國106年起推動「大武崙森林運動公園」計畫，工程計畫分3期施作，第1期工程工期150個工作天。