反卜蜂自救會北上抗議 不排除到花縣府遊行陳抗

卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復設置6處養雞場，地方居民不滿沒事先溝通，養雞場更設在阿美族的傳統領域，以及居民取水的水源地，憂心汙染環境，今天特地北上抗議，不排除再前往縣府陳抗。卜蜂企業發布聲明，表示汙泥經過廠商處理，並不會造成汙染，且建場申請皆依法辦理。

卜蜂企業今天在台北召開記者會，說明先前在彰化汙染後續處理情形。反卜蜂壽豐鳳林光復自救會率領數十名居民北上拉布條抗議，並高喊「拒絕養雞汙染，卜蜂離開花蓮」、「拒絕汙染，卜蜂滾蛋」。要求花蓮縣政府立即對卜蜂撤照，否則不排除再次集結全花蓮的鄉親，前往縣府發動大型反卜蜂陳抗遊行。

反卜蜂鳳林自救會副會長Lisin Haluwey說，反卜蜂連署已經破萬，鳳林鎮公所、代表會、12里里長及部落領袖，都堅決反對卜蜂設廠，「陳抗已4次，還不夠嗎？」她淚訴有部落阿嬤推輪椅也要反對，強調不管要抗議幾次，都會全力阻擋卜蜂在花蓮設場。

光復Fahol部落代表阿美族族人，表示30年前就有養雞場進駐，不希望再繼續忍受惡臭及水源汙染，目前預定地位於農業地中間，難保不會受到汙染，部落僅200人但已連署反對設置大型養雞場，並表示「不接受任何和談」。來自光復Tafalong部落的原住民說，這些預定地都是阿美族的土地，希望立委多關注。

花蓮縣目前尚無《花蓮縣畜牧場管理自治條例》可監督財團的開發，25日花蓮縣議會議長張峻表明，近期要求縣府盡快制定，並已組成專案小組監督。