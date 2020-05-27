低溫造成花蓮水稻「空包彈」 農委會公告3鄉鎮現金救助

花蓮水稻一期作近來陸續進入抽穗、孕穗階段，縣府接獲稻農反應，因上月中旬一波低溫，造成稻田出現稻穗不稔實的「空包彈」情形，縣府及農政單位現勘後，農委會昨公告壽豐、玉里、卓溪3鄉鎮列入現金救助，今起10天內可到鄉鎮公所申請，救助額度標準每公頃1萬8000元。

農糧署統計，各鄉鎮公所初步提報水稻被害面積，玉里最大，有100公頃，卓溪25公頃，壽豐有15公頃，實際災害面積要視農民申報救助情況而定。

縣府及花蓮區農改場、農糧署東區分署接獲反映後，赴田區現勘。花蓮區農改場助理研究員李睿家表示，今年因春節時間較早，農友又趕在節前插秧，使得抽穗期間提前，正好逢到4月中旬一波低溫，連續3天低於攝氏18度，低溫造成花粉不分化，稻穗因此變成「空白彈」。

經縣府函請中央啟動天然災害救助，農委會昨公告辦理「0413低溫水稻災害」的現金救助，壽豐鄉、玉里鎮、卓溪鄉3鄉鎮農友，可從今天起至6月5日至各鄉鎮公所辦理。公告指出，這次救助項目為稻米，損失率須達兩成以上，依救助額度每公頃1萬8000元予以救助。