火箭基地業者申請土地變更 台東縣府：無法審
晉陞太空科技公司位於台東南田部落的火箭發射基地，屬於農牧用地，業者日前申請土地變更。台東縣政府表示，因火箭事業目前沒有事業主管機關，所以無法審這案件。
台東縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員林威志、陳政宗聯合質詢，對南田火箭基地的土地使用區分、環保、安全和土地諮商同意等問題詢問台東縣長饒慶鈴和相關業務主管。
饒慶鈴表示，有關南田火箭基地一事，中央機關從未找過台東縣政府談過，而業者從頭到尾都說是要養蝦，因此台東縣政府有權力做的只有土地區分使用部分，對違規使用農牧用地給予裁罰，目前已經裁罰3次共新台幣86萬元。
饒慶鈴強調，到目前為止中央都沒有對話窗口，縣政府最擔心的是安全及環保問題，如果將來出事了中央是不會承受的，台東縣政府已經加強蒐證和蒐集資料，做好自保的動作。
台東地政處長沈碧恕表示，日前晉陞太空科技公司有向台東縣政府提出變更土地，但土地變更必須要經過事業主管機關的允許，到目前為主中央還沒有火箭產業的事業主管機關，因此無法審這個案子。
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