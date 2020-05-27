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扶輪社贈看了精神會來「陪伴娃娃」 為長輩找幸福記憶

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
扶輪社贈看了精神會來「陪伴娃娃」，為長輩找幸福記憶。記者游明煌／翻攝
扶輪社贈看了精神會來「陪伴娃娃」，為長輩找幸福記憶。記者游明煌／翻攝

「不論是男女老少看嬰兒娃娃，很容易被可愛的摸樣融化」，在基隆恆安養護中心就有一群爺爺奶奶們，一看到娃娃，馬上就忘記了自己的病痛，為了照顧好娃娃，她們的精神就來了。國際扶輪3490地區基隆永昌扶輪社募集「娃娃療法」的陪伴娃娃與周邊物資，今天將家中原有的嬰兒車、衣物、奶瓶、尿布等用品捐贈，割愛提供給爺奶使用，找回最初的幸福。

「只要你看到爺爺奶奶們，恢復笑容，平常呆坐在輪椅上的爺爺奶奶，還會因為要帶娃娃出門運動，居然要護理師讓他們站起來，你就會被感動」國際服輪3490地區永昌扶輪社社長呂國寶表示，認知功能障礙的爺奶，在照顧娃娃時，會感受到自己是被需要、是有用貢獻的，他們雖然思考邏輯與情緒與一般人不同，但他們並沒有失去愛人的記憶和能力。

基隆市議員陳宜說，「娃娃療法」在國外常使用在失智長者上，尤其在日本非常盛行，效果也十分顯著。對於失智或認知障礙的長者照顧方式，除了藥物及飲食照顧外，另類的「娃娃療法」會是不錯的方法之一。

永昌扶輪社委託有心理協談專長的李昌萬社友，為長者們規畫娃娃陪伴計畫，共同為基隆恆安募集娃娃照護區，看見長者們手中懷抱著娃娃，那充滿溫柔關愛的眼神與動作，是令人感動的畫面。

李昌萬說，嬰兒有一種神奇的魔力，不論是男女老少都會為之融化，或許這就是父愛及母愛的天性，在研究中許多失智或認知障礙的長者，尤其是女性長者，當他們接觸可愛的娃娃時，早期珍貴育兒的記憶，便會慢慢浮現在腦海中，這有可能是他們在記憶中最深層的甜蜜。透過娃娃陪伴互動，來穩定長者的情緒，娃娃的可愛笑容，很容易讓長者感染著歡樂氣氛。更讓長者增加肢體和社交的互動，這是對失智或認知障礙的長者身心有幫助的方法。

林素雲主任表示，有些失能併失智的長輩，懷抱娃娃能讓他們感受到被需要、有用的感受，提升自尊、愛人和被愛，亦能抒發情緒。透過娃娃反映出自己的情緒、感受，轉移其情緒狀態。

扶輪社贈看了精神會來「陪伴娃娃」，為長輩找幸福記憶。記者游明煌／翻攝
扶輪社贈看了精神會來「陪伴娃娃」，為長輩找幸福記憶。記者游明煌／翻攝

失智 基隆 嬰兒

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