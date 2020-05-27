晉陞申請南田火箭基地地目變更 台東縣府：無法受理

晉陞太空科技公司日前針對台東縣達仁鄉南田部落的火箭發射基農牧地用地爭議，向台東縣政府申請用地變更，台東縣政府表示，因火箭事業目前沒有事業主管機關，無法處理這案件。

台東縣議會今天上午進行縣政總質詢，縣議員林威志、陳政宗聯合質詢，對南田火箭基地的土地使用區分、環保、安全和土地諮商同意等問題，詢問台東縣長饒慶鈴和相關業務主管意見。

台東地政處長沈碧恕答詢時主動表示，日前晉陞太空科技公司有向台東縣政府提出變更土地，但土地變更必須要經過事業主管機關允許，到目前為主中央還沒有火箭產業的事業主管機關，因此縣府也無法受理這個案子。

饒慶鈴表示，有關南田火箭基地一事，中央機關從未找過台東縣政府談過，業者從頭到尾都說是要養蝦，台東縣政府目前有權力做的，只有針對土地區分使用部分，對違規使用農牧用地給予裁罰，已經裁罰3次共新台幣86萬元。

饒慶鈴強調，截至目前為止，中央還無法確立火箭產業的目的目的事業主管機關，縣府至今都沒有中央對話窗口，縣政府最擔心的是安全以及環保問題，如將來出事了，中央是不會承受的，台東縣政府已加強蒐證和蒐集資料，要做好自保動作。