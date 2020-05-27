搶救8000萬 花蓮縣議會變更議程29日討論礦石稅

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅徵收期限將於6月底到期，因新版自治條例還卡在議會，若7月無法續徵，一個月恐少8000萬元稅金。縣議會今天表決通過變更議程，提前到29日討論。

紛擾許久的礦石稅看似闖關有望，但已有多位縣議員打算提議縮短檢討年限和分配比例。縣議員魏嘉彥表示，經過這次網路媒體抹黑議會風波，更應該落實監督，他打算將自治條例徵收年限由原本4年降為1年，也希望修正稅制分配，從現行9成入縣庫，鄉鎮市只能分配到1成，提高到縣府3成，餘下7成撥補鄉鎮市，讓這筆稅收的徵收及使用更公開透明。

花蓮縣礦石稅以每公噸70元計徵，每年進帳9億元，是縣府最大筆稅收，每4年徵收一次，6月就要到期。縣府提送新版自治條例，但議員們對計價方式、徵收年限、分配比例等有不同意見，加上議員們認為遭網路媒體刻意抹黑帶風向，上次臨時會討論沒結果，延到6月22、23日本次定期會二三讀會再討論。

縣長徐榛蔚為此多次在公開場合向議會喊話，表示這筆稅收都用於各項社會福利，若7月來不及開徵，會短收至少8000萬元稅金，甚至大動作率縣府官員到議會拜會，力爭礦石稅自治條例早日過關。

縣議會定期會今天進行工作報告，會議開始前，縣議員邱光明提出臨時動議，希望變更議程，提前到29日上午討論礦石稅。包括王燕美、莊枝財、葉鯤璟、張懷文、謝國榮、楊華美、笛布斯‧顗顂、田韻馨、黃振富、鄭寶秀等議員，紛紛表達看法，多數支持考量縣府財政，應儘快審議，但也要求縣府尊重議會，做好溝通。

黃振富認為，若是只有短短半天討論，恐怕時間不夠充足，提出若29日上午未討論完成，繼續在當天下午討論；王燕美加碼把畜牧場管理自治條例排入當天議程。經表決，在場議員超過半數支持變更議程，主持會議的副議長潘月霞裁示通過。