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夏天果農防治「東方果實蠅」 可用氣味及黏板誘殺
天氣逐漸炎熱，隨著果樹進入產季，果樹頭號害蟲「東方果實蠅」開始增多，雌蟲會在果皮內產卵，孵化後幼蟲吃果肉導致水果腐爛，讓農民血本無歸。花蓮農改場建議，除了將果實套袋外，還可用甲基丁香油及黃色黏板誘殺，不過最重要的是田園清潔，勿隨意丟棄受害落果，才能有效防治蟲害。
東方果實蠅俗稱「蜂仔」，屬於廣食性果樹害蟲，喜愛吃番石榴、柑橘、蓮霧等多種經濟果樹。果實蠅雌蟲在交配後，就像蚊蟲叮咬一樣，會將產卵管插進果皮內產卵，孵化後幼蟲會蛀蝕果肉獲得營養，以致於果實腐爛、甚至落果，可能吸引更多蟲害，造成惡性循環。
農改場表示，由於果實蠅來無影去無蹤，繁殖力強、抗藥性高等因素，單用藥除會有農藥殘留問題，防治效果也不足，建議多管齊下，利用多種防治技術搭配。果實應在幼果期套袋，是最直接且簡單的防治方式，但人力作業繁複，須注意套袋規格，避免影響果實生長。
還可懸掛甲基丁香油誘引盒掛在果園外圍，可大量毒殺雄蟲，降低與雌雄交配機會，若能跟鄰近果園一起懸掛防治，防治成效更好。果實蠅對黃色具有趨性，因此農友可吊掛黃色黏板在果園內明亮處，吸引果實蠅誘殺，更可作為監測果實蠅族群數量依據。另將食物餌劑，像是「賜諾殺」點噴於傘狀式誘蟲器，或噴於植株下半部葉片，也可誘殺成蟲。
農改場指出，當果實蠅數量過高時，非有機果園可採用殺蟲劑進行防治，例如柑橘園可使用芬化利或第滅寧等藥劑。不過農友須依照各作物規定的農藥種類與稀釋倍數施用，勿過量噴施農藥，避免農藥殘留與抗藥性問題。
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