基隆大武崙森林公園1期動工 將有極限運動、兒童遊戲場
基隆市大武崙森林公園第一期工程今天上午動工，市長林右昌主持開工祝禱儀式，副議長林沛祥及多名議員者到場， 工程總經費2500萬元經費將在高速公路橋下設籃球場、兒童遊戲場、極限運動區，預計今年底前可完工。
第一期工程包括現有籃球場更新、新設籃球場體健設施區、兒童遊戲區、初級極限運動場、新設廣場及人行道、汽機車30多格、全區照明改善等。
林右昌說，大武崙森林公園計畫分成三期施工，第一期工程包括現有籃球場更新、新設籃球場體健設施區、兒童遊戲區、初級極限運動場、新設廣場及人行道、汽機車30多格、全區照明改善等；第二期就是棒球場，因為大部分是公有地，有部分私有地，將編3千多萬元價購，解決土問題後，就會進行細部設計；第三期要建基隆第二座的體育館。
林右昌表示，以後就會有各區的民眾跨區來使用，市府會一期一期分階段來興建，讓大家有高品質的運動和休憩的場所。
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