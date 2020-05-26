花蓮3鄉鎮稻米空包彈災情 中央啟動現金補助

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮壽豐鄉等3鄉鎮一期水稻出現稻米不稔實的「空包彈」情形，經縣府爭取，農委會今天公告，27日起至6月5日受理申請水稻田災害救助，每公頃最高補助新台幣1萬8000元。

壽豐鄉、玉里鎮及卓溪鄉等3鄉鎮，今年一期水稻陸續進入抽穗、孕穗階段，農友反應接連出現水稻乾枯、不稔實的情形，花蓮縣政府會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場、各公所等人員組成專案小組，前往各地勘災，報送農委會爭取現金救助。

農委會今天同意公告，27日起至6月5日受理壽豐鄉、玉里鎮及卓溪鄉等3鄉鎮申請稻米災害補助，只要農民損失率達20%以上，就可前往鄰近鄉鎮公所申請，救助額度標準為每公頃1萬8000元。

縣長徐榛蔚呼籲，其他未公告救助的鄉鎮的區，若有相關不稔實災情，也可儘速向公所通報，以利啟動相關救助申請。

花蓮區農業改良場助理研究員李睿家指出，因今年春節較早，不少農友提前插秧，稻米在抽穗開花期，正巧碰上清明連假連續3天氣溫低於18度，導致花粉不會分化，水稻未能完成結穗，是造成水稻不稔實，變成「空包彈」的主要原因。

李睿家指出，粗估全縣受低溫導致稻米不稔實面積超過百公頃，以中南區為大宗，壽豐鄉等3鄉鎮因通報早，先進行公告救助，目前也接獲富里鄉通報，今天完成現勘，進行後續申請程序。

稻米 農委會 徐榛蔚

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