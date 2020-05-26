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台東美麗灣進入仲裁階段 縣府：賠償金額恐對財政衝擊

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東美麗灣渡假村仲裁結果尚未出爐，但議員都非常關心賠償金額，是否造成縣府財政困擾。本報資料照片
台東美麗灣渡假村仲裁結果尚未出爐，但議員都非常關心賠償金額，是否造成縣府財政困擾。本報資料照片

台東美麗灣渡假村仲裁結果尚未出爐，但議員陳志峰今天縣政總質詢詢問仲裁進度，縣長饒慶鈴表示傳言賠償數據上看10億元，但沒有確定，至於未來建物如何處置，縣府朝向繁榮地區經濟方式使用。

陳志峰表示，美麗灣渡假村仲裁結果雖然還沒有出爐，但縣府應該做好相關因應方案，包括設法降低賠償金額，減輕財政負擔，另賠償處理結束，建築物怎麼處理，縣府也應做好規劃，不應處於被動。

饒慶鈴表示，美麗灣這件事，縣府一直很努力做攻防，如果要賠償業者，當然希望金額能降低，但仲裁庭最後結果如何，縣府還是設法把錢生出來賠；至於業者要求賠償金額多少，至少上看10億以上，但這是傳言。

她強調，賠償金額的計算，縣府立場是希望業者估價方式，不能用成本加營運效益法，縣府主張成本法；至於建物該如何使用，她認為最好的方式能成為周邊共同使用，且能繁榮周邊地區，但還是依仲裁庭的結果再作後續辦理。

縣府財經處處長盧協昌表示，縣府每年財政編列預算不足15億元，倘若仲裁結果賠償金額是超過10億元，確實對財政負擔相當大，但該如何賠償，縣府除了跟議會做好資金調配，再來處分一部分土地，最後從縣府局處中，減少不必要支出。

另交通及觀光發展處處長余明勳表示，業者估價報告書這個月底會出來，再來就會進行3個月的議價，至於業者實際賠償金額數據，目前還未正式提出。

美麗灣渡假村業者表示，已透過仲裁程序尋求退場，投資成本都已超過12億元，因為現階段也無力經營，所以希望縣府買回，一切就等仲裁結果。

美麗灣渡假村位於杉原海邊，台東縣政府以BOT方式出租海岸地、由美麗灣公司興建並經營渡假村飯店，2005年底動工、2007年主建築完工，不過環保團體陸續提出「建照和執照無效」、「環評無效」訴訟，高雄最高行政法院在2016年判決「撤銷環評結論」定讞。

由於營運遙遙無期，業者於2018年提出仲裁，要求終止契約，並向台東縣政府求償損害賠償。

美麗灣 台東 饒慶鈴

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