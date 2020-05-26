美麗灣案賠定了 台東縣府面臨沉重壓力

台東美麗灣渡假村開發案業者提出仲裁求償，目前進行估價鑑定，接著雙方協商後進入仲裁，雖然業者與縣府主張的計算法不同，但台東縣政府已無法免除賠償業者的責任。

台東縣議員陳志峰今天在總質詢時追問縣長饒慶鈴，有關美麗灣案仲裁結果，饒慶鈴及交觀處長余明勳都未明確回答縣府敗訴，但答覆內容已透露未來賠錢難以避免。饒慶鈴說，傳出業者索賠金額上看10億元，目前她也無法確定金額。

台東縣政府財經處長盧協昌說，台東縣政府一年自有財源僅15億元，美麗灣索賠金額的確是個沉重的壓力，未來有可能朝處分資產的方式籌措財源，總不能讓縣府財產面臨被法院查封的地步。

台東杉原海邊的美麗灣渡假村，民國94年底動工、96年主體建築完工，不過環保團體陸續提出「建照和執照無效」、「環評無效」訴訟，建照和執照部分，業者勝訴，但高雄最高行政法院在105年3月底判決「撤銷環評結論」定讞。

由於營運遙遙無期，業者於107年提出仲裁，要求終止契約，並向台東縣政府求償損害賠償新台幣12億1922萬元。

台東縣府認為，業者提終止契約不合法，且不應轉嫁所有損失予台東縣政府單一方負擔所有開發成本；且建物造價非業者主張的12億餘元。

交觀處長余明勳說，業者的估價鑑定5月底才出來，接著才會有3個月的協商期，進行最後仲裁，目前雙方的主張不同，縣府主張成本法，業者主張包含營運的效益法。

對此，業者接受記者電話訪問表示，此案拖太久，希望能早日有仲裁結果，未來即使裁定台東縣政府和業者採取補救措施，也無意再投入，因為同樣要面臨環境影響評估問題。