槽化島髒亂點美麗變身 宜蘭市路口多了美景
宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，曾因雜草叢生，被無德民眾倒垃圾成髒亂點，市公所大改造，美麗變身，成為新景，社區還接力維護，讓路口新景常保美麗。
宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，位在宜蘭市東港路17-39號附近，所在地為黎明段214、213、210、209、206等地號，屬國有土地，鄰近黎明國小處，曾因雜草叢生，又遭無德民眾棄置垃圾，淪為髒亂點，影響市容。
當地里長及周邊居民向市公所反映，希望能有良好解決方案，市公所經過多方協調後，規畫設計，綠美化，打造成景觀點，宜蘭市新東社區發展協會認養，接手後續維護事項。
市長江聰淵期望藉由公、私單位及市民一同努力，綠化、美化公共區域及社區環境空間，增進生活品質，更經由社區認養，透過政府、學校、社區與市民共同守護，讓宜蘭市成為最適合居住的城市。
市公所指出，持續推動花園城市計畫，已建置多處綠美化景點，不只讓遊客對宜蘭市留下深刻印象，也讓市民能夠享有花香美景的住家環境。
同時，宜蘭縣政府推動花園城市植栽綠美化考評，宜蘭市公所去年獲宜蘭縣政府評定為第一名三連霸，今年也榮獲第二名，城市景觀綠美化運動同時鼓勵社區參與，美化市區道路及街角，未來會持續此一模式，將市區內閒置或髒亂點土地取得地主同意後，由公所協助規畫施作，由社區里民協助維護管理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言