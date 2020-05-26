槽化島髒亂點美麗變身 宜蘭市路口多了美景

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，市公所大改造，成為新景，社區還接力維護，讓路口新景常保美麗。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，市公所大改造，成為新景，社區還接力維護，讓路口新景常保美麗。圖／宜蘭市公所提供

宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，曾因雜草叢生，被無德民眾倒垃圾成髒亂點，市公所大改造，美麗變身，成為新景，社區還接力維護，讓路口新景常保美麗。

宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，位在宜蘭市東港路17-39號附近，所在地為黎明段214、213、210、209、206等地號，屬國有土地，鄰近黎明國小處，曾因雜草叢生，又遭無德民眾棄置垃圾，淪為髒亂點，影響市容。

當地里長及周邊居民向市公所反映，希望能有良好解決方案，市公所經過多方協調後，規畫設計，綠美化，打造成景觀點，宜蘭市新東社區發展協會認養，接手後續維護事項。

市長江聰淵期望藉由公、私單位及市民一同努力，綠化、美化公共區域及社區環境空間，增進生活品質，更經由社區認養，透過政府、學校、社區與市民共同守護，讓宜蘭市成為最適合居住的城市。

市公所指出，持續推動花園城市計畫，已建置多處綠美化景點，不只讓遊客對宜蘭市留下深刻印象，也讓市民能夠享有花香美景的住家環境。

同時，宜蘭縣政府推動花園城市植栽綠美化考評，宜蘭市公所去年獲宜蘭縣政府評定為第一名三連霸，今年也榮獲第二名，城市景觀綠美化運動同時鼓勵社區參與，美化市區道路及街角，未來會持續此一模式，將市區內閒置或髒亂點土地取得地主同意後，由公所協助規畫施作，由社區里民協助維護管理。

宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，曾因雜草叢生，被無德民眾倒垃圾成髒亂點，市公所大改造，美麗變身。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市校舍路與東港路口槽化島，曾因雜草叢生，被無德民眾倒垃圾成髒亂點，市公所大改造，美麗變身。圖／宜蘭市公所提供

綠美化 東港 認養

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