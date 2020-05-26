今年癌症篩檢數大減 台南衛生局：疫情緩快進醫院檢查

之前新冠肺炎疫情嚴峻，各家醫院人潮大減，不僅「逛醫院」的民眾少了，連看診、檢查與開刀的人都減少，但台南市衛生局今天提醒，根據統計今年與去年同期相比，癌症篩檢的人數也跟著大減，隨著疫情趨緩，該篩檢的應盡快前往篩檢。

衛生局表示，受到疫情影響，醫療院所預防保健相關檢查服務量也相對地降低，據衛生福利部國民健康署統計(至今年5月13日)，台南市癌症篩檢服務量較去年同期比較率：糞便潛血檢查-10.16%、子宮頸抹片-9.4%、乳房X光攝影-0.66%。

提醒民眾前往醫療院所進行4大癌症篩檢，篩檢條件如下：

一、乳房X光攝影檢查：45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。

二、子宮頸抹片檢查：30歲以上婦女，建議每3年1次。

三、糞便潛血檢查：50至未滿75歲民眾，每2年1次。

四、口腔黏膜檢查：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。

如果對參加上述篩檢項目或檢查準備有疑問，請於周一到五上班時間洽詢0800-222-543癌症篩檢諮詢免費專線，有專人服務，也可到癌症防治專區網頁(網址 https://pse.is/KP2WR )查詢篩檢醫療院所相關資訊。