免費招待防疫英雄度假！宜蘭2天募到700多間房

防疫英雄守護台灣，宜蘭旅宿業者致敬，號召民宿、飯店、農場業者，免費款待，邀他們到宜蘭度個假，沒想到，反應熱烈，才2天就獲138家業者響應，共捐了700多間房間，要免費招待全國的防疫英雄住宿。

發起的宜蘭縣鄉村民宿發展協會、宜蘭縣民宿協會等，今天在冬山河香格里拉飯店宣布致敬行動時表示，台灣亮眼的防疫佳績備受國際矚目，在這次全球陷入新冠肺炎疫情的陰影下，因為提前部屬防疫措施，和全面的配套政策而被世界看見，亮眼的成績歸功於政府領頭的醫療公衛團隊、口罩國家隊、外交團隊及地方政府不分晝夜地守護國人健康。

「希望用民宿微薄的力量，勇挺前線的抗疫人員！」宜蘭縣鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂表示，這波疫情漸趨穩定時，為了感謝辛苦的防疫英雄，宜蘭民宿業者熱情提供「免費」住宿，要讓這些防疫英雄們能好好放個假。

宜蘭縣鄉村民宿發展協會及宜蘭縣民宿協會集合兩會的力量，號召了138間民宿、飯店、農場募集了700 多間房間，免費招待全國的防疫英雄住宿，免費住宿券將透過觀光局捐贈給衛福部，再轉給各單位的防疫團隊，即日起至10月底止，受贈的防疫人員即可憑住宿招待券，免費入住這些溫暖的民宿，放鬆前日的疲憊，重新拾起與家人、朋友一起渡假的歡樂

時光。

陳勝樂表示，募房行動響應情況比預期熱烈，沒想到一連繫，即引發熱烈共鳴，才兩三天，就有136家民宿業者響應，捐出700 多間房，顯示大家對防疫人員的付出心存感謝，業者一直想要做些什麼來感謝防疫英雄，在疫情趨緩，民宿業者就用這樣的實際行動致敬與致謝。

參與的業者指出，宜蘭的好山水、豐富物產，相信也是首波防疫旅遊、安心旅遊的首選，驕傲的「台灣團隊」是品質保證，在前線優異的防疫同時也守護著後方經濟活動，雖然這次重創觀光，但是宜蘭民宿業者相信因溫暖而堅定的守護，春燕終會歸巢的。