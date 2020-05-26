台東林管處輔導社區林下養蜂 創造社區特色
林務局台東林管處輔導卑南鄉利嘉社區，進行為期2個月的天然林下養蜂技術培訓課程，最後一堂課，由學員們親手採收蜂蜜，收穫滿滿，每位學員也都初具養蜂的基本技能。
「辛苦總是有甜美的收穫」，林姓學員高興地說。看著一瓶瓶澄黃色的蜂蜜在手中產出，大家都很開心，從製作蜂箱，到等待蜜蜂進駐，製造蜂蜜，2個月的時間真的學到很多，也認識蜜蜂。
林務局台東林管處推動林下經濟，開放林地申請種植段木香菇及木耳、金線連及養蜂計畫，利嘉社區即表達想學習養蜂技術，並於3月1日開始辦理，邀請在地養蜂專家指導養蜂。
社區學員們從每箱2片布滿蜜蜂的巢片與1隻處女王入門，由基礎的認識蜜蜂組成到繁殖蜜蜂，進階課程由如何人工育王至蜜蜂分群，蜂箱由剛開始的12箱增加到課程結束的33箱。
昨天課程的最後一堂課，學員們動手採收自己養的蜂產品，收穫滿滿，每位學員也都初具養蜂的基本技能，學員們個個笑得合不攏嘴。
台東林管處知本工作站主任林潤榮表示，未來會持續輔導利嘉社區，並媒合相關單位協助蜂產業發展，相信未來可成社區特色、創造地方綠色產業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言