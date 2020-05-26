台東林管處輔導社區林下養蜂 創造社區特色

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
林務局台東林管處輔導卑南鄉利嘉社區，進行為期2個月的天然林下養蜂技術培訓課程，讓社區學員都具備養蜂的基本技能。圖／台東林管處提供
林務局台東林管處輔導卑南鄉利嘉社區，進行為期2個月的天然林下養蜂技術培訓課程，讓社區學員都具備養蜂的基本技能。圖／台東林管處提供

林務局台東林管處輔導卑南鄉利嘉社區，進行為期2個月的天然林下養蜂技術培訓課程，最後一堂課，由學員們親手採收蜂蜜，收穫滿滿，每位學員也都初具養蜂的基本技能。

「辛苦總是有甜美的收穫」，林姓學員高興地說。看著一瓶瓶澄黃色的蜂蜜在手中產出，大家都很開心，從製作蜂箱，到等待蜜蜂進駐，製造蜂蜜，2個月的時間真的學到很多，也認識蜜蜂。

林務局台東林管處推動林下經濟，開放林地申請種植段木香菇及木耳、金線連及養蜂計畫，利嘉社區即表達想學習養蜂技術，並於3月1日開始辦理，邀請在地養蜂專家指導養蜂。

社區學員們從每箱2片布滿蜜蜂的巢片與1隻處女王入門，由基礎的認識蜜蜂組成到繁殖蜜蜂，進階課程由如何人工育王至蜜蜂分群，蜂箱由剛開始的12箱增加到課程結束的33箱。

昨天課程的最後一堂課，學員們動手採收自己養的蜂產品，收穫滿滿，每位學員也都初具養蜂的基本技能，學員們個個笑得合不攏嘴。

台東林管處知本工作站主任林潤榮表示，未來會持續輔導利嘉社區，並媒合相關單位協助蜂產業發展，相信未來可成社區特色、創造地方綠色產業。

社區學員們從蜂箱取出巢片，都是佈滿蜂蜜。圖／台東林管處提供
社區學員們從蜂箱取出巢片，都是佈滿蜂蜜。圖／台東林管處提供
學員們動手採收自己養的蜂產品，收穫滿滿。圖／台東林管處提供
學員們動手採收自己養的蜂產品，收穫滿滿。圖／台東林管處提供

蜜蜂 蜂蜜 台東

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